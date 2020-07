Esta noche, en el PPV The Horror Show at Extreme Rules 2020, Drew McIntyre retiene el Campeonato WWE luego de vencer a Dolph Ziggler en una lucha que duró 15 minutos y 25 segundos y que fue del agrado del público, aunque muchos quedaron con el sinsabor de que Ziggler no se pudo coronar.

► Drew McIntyre retiene el Campeonato WWE y ya tiene 106 días como monarca

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

► 7- Campeonato WWE: Drew McIntyre vs. Dolph Ziggler

Ahora, Dolph Ziggler seleccionará la estipulación y será una Lucha de Reglas Extremas ... Sólo para Dolph Ziggler, es decir, solo él puede usar armas. Además, para McIntyre no existe la ventaja del campeón: si recibe el conteo fuera o es descalificado, el título cambiará de manos en favor de Ziggler. McIntyre lo piensa, pero acepta y es oficial.

Ziggler va por un arma afuera del ring y McIntyre no se lo permite y lo castiga. Ziggler huye y va hacia el otro extremo y ahora se arma con una silla. McIntyre bloquea y, sabiendo que no puede ser descalificado, arroja la silla.

McIntyre saca a Ziggler afuera del ring con un lazo y va en su persecución. Ziggler bloquea una maniobra de McIntyre y estrella al Campeón contra el poste en un par de ocasiones.

Ziggler arma una mesa, pero no consigue el suplex y le sale mal la jugada, ya que McIntyre revierte, pero evita la mesa y el suplex es contra el piso. Ya en el ring, McIntyre consigue una cuenta de dos luego de aplicar una Powerbomb.

McIntyre se prepara para continuar su castigo mientras palabrea a Ziggler, pero este conecta un golpe bajo y el escocés cae. Luego, Ziggler trae un par de sillas y con una de ellas castiga al Campeón. El público abuchea. Logra una cuenta de dos luego de una buena tanda de silletazos.

Afuera del ring, ambos forcejean y McIntyre envía a Ziggler contra la mesa de comentaristas.

Que bestia tan dominante es Drew McIntyre como campeón, creíble, carismático, ágil y habilidoso#ExtremeRules — 𝙎𝙥𝙞𝙠𝙚黒 (@jnkwolfe16) July 20, 2020

McIntyre arma la mesa y buscaba el Belly to Belly, pero Ziggler lo envía hacia abajo. Luego, consigue el Famouser.

Ya en el ring, Ziggler somete a McIntyre con una dormilona, y recordemos que al campeón no le sirve llegar a las cuerdas; no obstante, logra liberarse, solo para ser estrellado contra dos esquineros distintos, aunque de la nada consiguió aplicar un gran lazo y ambos caen.

Afuera del ring, Ziggler es catapultado contra el plexiglas y vuelve a tomar el dominio de la contienda. En el ring, McIntyre le aplica el Alabama Slam y ahora prepara el Claymore, pero Ziggler lo recibe con una silla que impacta en la rodilla del campeón. Luego, aplica el Zig Zag y otra cuenta de dos para el Show off.

Ziggler está en control y coloca a McIntyre sobre una mesa. Luego, se lanza desde lo alto con un codazo y hace que McIntyre atraviese una mesa. Hubiera escogido esa estipulación mejor.

El réferi cuenta y McIntyre regresa al ring cuando iba en 9. Ziggler se lamenta.

Ziggler busca castigar y McIntyre lo recibe con un Glasgow kiss; no Obstante, Ziggler se recupera y logra una combinación de Famouser, Zig Zag y Uranage sobre la silla y logra otra cuenta de dos. Ziggler no lo puede creer.

Ziggler saca todas las sillas y prepara su patada. Sin embargo, McIntyre saca una Claymore de la nada y uno, dos y tres. Se acabó.

Drew McIntyre es el vencedor en lo que resultó un buen combate. La estipulación ayudó a Ziggler y al desarrollo del combate, el resultado no. Ahora, ¿Quién será el siguiente en la lista?

#EXTREMERULESCL #ExtremeRules Q hermosa Claymore así de rápida en la ejecución — Marcelo Gálvez (@titomarcelo) July 20, 2020