Drew McIntyre responde a la provocación de Naomi

En el reciente SmackDown, Drew McIntyre intentó demostrar su inocencia en el ataque a Jacob Fatu tras bastidores la semana pasada, alegando que Jimmy solo seguía los pasos de su esposa, en referencia cuando se reveló que Naomi fue la atacante misteriosa de Jade Cargill. Jimmy atacó a Drew en plena promo, pero al final de la noche, McIntyre lo derrotó, y posterior al combate, lo dejó en el suelo a «Big Jim» y Cody Rhodes.

► Drew McIntyre y Naomi interactúan en redes sociales

La situación se está poniendo demasiado personal entre Drew McIntyre y la familia Uso tras el ataque del primero a Jimmy. De hecho, Naomi, esposa de «Big Jim», es oficialmente parte del fuego cruzado, e intervino luego de que el escocés usara su frase característica «procedan con precaución» para enviar un mensaje a Jimmy Uso y Cody Rhodes después de SmackDown, Naomi recurrió a su cuenta de X para responderle bromeando que necesitaba a alguien que cargara a su bebé para poder darle una paliza a Drew por su cuenta.

«¿Quién se ofrece como voluntario a cargar a mi bebé unos días para que pueda darle una paliza a Drew?»

McIntyre no perdió tiempo en contraatacar, intensificando la disputa con una mordaz respuesta que puso aún más en evidencia a Jimmy Uso.

«Sabes que te quiero, pero de verdad espero que ese bebé no sea una perr* como su papá«.

Con Naomi y Drew McIntyre interactuando en las redes sociales a raíz de lo sucedido con Jimmy Uso en el reciente SmackDown, esta rivalidad está tomando una matiz personal; sin embargo, Drew también tendrá que enfocarse en el combate que le espera el próximo 1 de noviembre contra Cody Rhodes, en donde estará nuevamente en disputa el Campeonato Indisputable WWE.