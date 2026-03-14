Drew McIntyre renuncia a WWE tras perder el Campeonato Indisputable

SmackDown abrió con una bomba: un Drew McIntyre visiblemente enfurecido exigiendo respuestas por lo que él considera un robo. El escocés, que perdió el Campeonato Indisputable WWE ante Cody Rhodes, acusó al «American Nightmare» de haberle arrebatado el título de manera ilegítima.

► La renuncia de Drew McIntyre

Sin embargo, el Gerente General Nick Aldis no tuvo piedad con sus reclamos. «¡No llores, no te hagas la víctima!», le espetó Aldis, recordándole que perdió el campeonato en una lucha oficial y de buena forma. «¡No hay nada que hacer! ¡Cody Rhodes TE VENCIÓ!», sentenció el Gerente General, desatando la furia del escocés.

McIntyre, al borde del colapso, amenazó a Aldis: «Haz lo correcto o atente a las consecuencias». En ese momento, Jacob Fatu apareció en la entrada, dirigiéndose a McIntyre con una advertencia críptica: «Haz lo que tengas que hacer».

Lo que nadie esperaba era la decisión que tomaría Drew McIntyre. Con el micrófono en mano, mirando a Aldis, a Fatu y a todo el público, soltó la bomba: «¿Saben qué voy a hacer con todos ustedes?… ¡RENUNCIO!».

Sin mediar más palabras, Drew McIntyre se retiró del ring haciendo cortes de mangas al público, dejando a todos en completo shock. La imagen del escocés alejándose entre la confusión y los murmullos de los asistentes será difícil de olvidar.

► ¿Y ahora qué?

La renuncia de Drew McIntyre sacude los cimientos de WWE. ¿Será una decisión definitiva? ¿Qué papel jugará Jacob Fatu en todo esto?