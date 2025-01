Drew McIntyre recuerda su reciente interacción con The Rock

Durante el debut de RAW en Netflix el pasado 6 de enero, Drew McIntyre tuvo una conversación tras bastidores con The Rock (antes de su combate con Jey Uso), lo cual hizo que los fanáticos hablaran y especularan a lo grande.

► Drew McIntyre le pidió un favor a The Rock

Durante una entrevista reciente con Alex McCarthy de Mail Online, Drew McIntyre recordó su interacción con The Rock durante el estreno de Monday Night RAW en Netflix. El escocés mencionó que The Rock siempre lo ha apoyado, le ofreció consejos e incluso lo incluyó en una transmisión en vivo después de un combate, y también reveló que le había enviado a The Rock una espada como regalo cuando volvió a firmar con la WWE. Además, McIntyre confesó que le pidió a The Rock un pequeño favor, y este se encuentra trabajando en ello.

«Siempre tuvo comentarios públicos tan positivos. Cuando volví a firmar, le envié la espada como un pequeño regalo. Siempre ha estado ahí para darme consejos y para incluirme en su transmisión en vivo después del combate. No lo esperaba exactamente, pero me siento muy honrado de que esté dispuesto a arrojar algo de luz sobre mí. Y él maldijo primero, luego vi una oportunidad. Es muy difícil no maldecir siendo escocés. Así que me reí un poco y pude pedirle un pequeño favor, y él está trabajando en eso para mí”.

The Rock y Drew McIntyre tuvieron una interacción amistosa durante el estreno de Raw en Netflix y ciertamente comparten una gran relación. Sin embargo, The Scottish Warrior no compartió mayores detalles respecto al favor que pidió.