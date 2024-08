Drew McIntyre recuerda cuando no estaba satisfecho en WWE

Drew McIntyre está pasando por uno de los momentos más importantes de su carrera gracias a su rivalidad con CM Punk, que también ha involucrado a Seth Rollins. Sin embargo, las cosas no siempre fueron tan buenas para el escocés, ya que estuvo un tiempo considerable fuera de las pantallas tras WrestleMania 39, en el que precisamente estaba teniendo conversaciones con la compañía en torno a una renovación contractual que eventualmente sucedió.

► Los problemas creativos de Drew McIntyre en WWE

Durante una aparición en vivo con Notsam Wrestling, Drew McIntyre habló sobre un momento en el que no estaba contento con su trabajo creativo y de personaje, lo cual lo hizo público en su momento, diciendo que su deseo de tomarse un tiempo libre se debía al fallecimiento de su cuñada, lo que afectó mucho a su esposa y su suegra. Sin embargo, mientras la familia trabajaba en esto, su camino creativo en la WWE cambió.

«Hubo un período creativo en el que no estaba 100% satisfecho. Fue hace más de un año, cuando estaba pensando en tomarme un descanso. Dije por primera vez en mi vida que me tomaría un tiempo libre».

«Con el paso del tiempo, empezaron a encontrar su camino de nuevo, aprendiendo a vivir sin ella aquí. Fue más o menos en esa época cuando empecé a tener más oportunidades de explorar el personaje. Simplemente pude ser yo mismo, 100% real, todo el tiempo. Si no me gusta algo, lo digo».

En la actualidad, la personalidad de McIntyre en pantalla tiene matices de técnico y también de rudo, algo de lo que ha hablado positivamente porque siente que representa mejor el gris del mundo real, y en este punto, no le interesa lo que opinen los demás.

«Si a la gente no le gusta detrás del escenario, no me importa. Si a los chicos no les gusta, que se jod**«.