Drew McIntyre tendrá el día de mañana domingo un nuevo reto por defender su Campeonato WWE, cuando enfrente a Seth Rollins en Money in the Bank 2020. Si bien la rivalidad no ha sido intensa como otras que han existido con el mismo oro en juego, pero en todo caso anticipamos que será un gran combate que nadie deberá perdérselo.

► Drew McIntyre quiere visitar India en un futuro

Drew McIntyre tuvo una entrevista con The Hindustan Times, y habló sobre el hecho de haber hecho sus viajes junto a Jinder Mahal y Great Khali. Mencionó que Khali siempre viajaba en el asiento delantero, y que debido a su tamaño colocaba su asiento hacia atrás debido a su gran tamaño. Obviamente, son situaciones que consolidan una gran amistad fuera de los encordados.

“Solía ​​viajar con Great Khali y Jinder Mahal, quien obviamente es uno de mis mejores amigos. Ese era mi antiguo grupo de viajes. Era yo en la parte de atrás, Jinder conduciendo y Khali en la parte delantera con el asiento todo estirado hacia atrás porque era muy grande, y me explicaron cuán grande es la lucha libre en la India."

El Campeón WWE también se sorprendió por la gran cantidad de fanáticos que provienen de la India y que es muy popular allá, a pesar de no haber visitado dicho país. Se ha percatado de esa popularidad debido a que recibe muchos mensajes por parte de la fanaticada del país asiático, quienes le hacen saber cuánto lo aprecian. McIntyre incluso se sorprendió por el hecho de que había oído que "en India, 25 millones de personas habían visto WrestleMania 36".

"Nunca tuve que ir allá, pero lo he visto en las redes sociales. Todos los mensajes que recibo, básicamente los mensajes privados, son todos de los fanáticos de la India, quienes simplemente escriben sobre cómo disfrutan la WWE y cómo disfrutan el trabajo que estoy haciendo, lo cual significa un mundo para mí".

Drew McIntyre no ha tenido la oportunidad de visitar India, pero seguramente es algo que quiere hacer porque sabe que la lucha profesional es muy popular allá y que existe una gran cantidad de fanáticos. Sin embargo, WWE no ha de tener muchos planes para los eventos no televisados en este momento, e incluso han reprogramado su próxima gira por Australia y Nueva Zelanda para el 2021. Mucho dependerá de que exista una vacuna para el coronavirus, pero esperemos que Drew McIntyre tenga la oportunidad de recorrer India con WWE pronto.