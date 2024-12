Drew McIntyre razona su ausencia de 2 meses de WWE

Drew McIntyre desapareció de la programación de WWE después de salir derrotado frente a CM Punk en el evento premium Bad Blood a principios de octubre para terminar regresando a comienzos de diciembre para atacar a Sami Zayn, con quien luchará en Saturday Night’s Main Event.

► ¿Por qué se ausentó?

Mientras hablaba recientemente en KWCH 12 Morning News, «The Scottish Warrior» dio una explicación:

«Estuve fuera los últimos dos meses. Mi último combate fue un Hell in a Cell, un combate muy brutal. Me golpearon en la cabeza en un momento y necesité dieciséis grapas para cerrar una herida en la parte superior de la cabeza. También sufrí una pérdida familiar, así que volví a Escocia para lidiar con eso, reevaluar mis prioridades y darme cuenta de que probablemente le he dado demasiado a mi profesión, a mis colegas, y no lo suficiente a mi familia. Me di cuenta de que he estado dando demasiado durante los últimos 17 años, y es hora de empezar a tomar un poco más. Mi mentalidad ahora es que voy a tomar lo que es mío, voy a golpear a las personas que merecen ser golpeadas».

Una ausencia que acabó más pronto de lo esperado, según supimos hace unos días:

«El regreso de McIntyre no se esperaba tan pronto, y la creencia entre bastidores anoche era que la lesión de Bronson Reed en Survivor Series había llevado a McIntyre a regresar unas semanas antes de lo planeado inicialmente«.

Veremos qué sigue en su rivalidad con «The Underdog from the Underground» y quién de los dos sale victorioso en el último PLE de WWE en 2024. Este está programado para este próximo sábado 14 de diciembre en el estadio Nassau Veterans Memorial Coliseum de Long Island, New York.

