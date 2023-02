Sobra decirlo, y por si alguien aún no lo tenía claro, lo repito: por Roman Reigns, WWE está sacrificando muchas potenciales oportunidades a otras Superestrellas. Esto se hace especialmente flagrante con la disposición actual de los dos máximos cetros individuales varoniles, el Campeonato WWE y el Campeonato Universal, que ostenta el samoano cual uno solo; pese a, físicamente, no estar unidos.

Y aunque meses atrás varios reportes pusieron cierta cordura, señalando que Reigns defendería dichos títulos por separado en WrestleMania 39, la baja de The Rock para “The Showcase of the Inmortals” parece condujo a una reconsideración.

Dave Meltzer, bajo reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, previó que WWE hubiera estado dispuesta a crear un tercer oro mundial con The Rock disponible.

«Si la lucha de WrestleMania 39 hubiera sido Roman Reigns vs. The Rock, seguramente sí hubieran creado un segundo título máximo que Cody [Rhodes] hubiera ganado en la noche del sábado de la próxima WrestleMania. «Pero, la clave de esto, es que no van a estar creando un nuevo campeonato para defenderlo en la WrestleMania de la noche del sábado. Ese otro título también lo hubiera podido ganar Drew McIntyre o Seth Rollins. Querían volver a tener dos títulos máximos, ya no».

► El escenario ideal de Drew McIntyre

Probablemente el mayor rival de Roman Reigns desde que este domina el panorama de WWE, Drew McIntyre se quedó a las puertas de la gloria durante el memorable PPV Clash at the Castle. Pero el escocés no desiste en su idea, y cuanto menos, espera arrebatarle a “The Tribal Chief” uno de sus cinturones, según comentó recientemente con Sports Illustrated.