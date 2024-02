Renovación de Drew McIntyre: «Que Internet hable»

«La respuesta es que no, no ha renovado contrato, pero parece por ahora muy contento con su nuevo personaje y está de verdad muy entusiasmado y trabajan con la idea de que no va a irse. Pero nada está firmado […] Creo que probablemente firmará un nuevo acuerdo. Pero sigue siendo sólo una probabilidad hasta que ocurra». Esto apuntaba hace unas horas Dave Meltzer sobre la situación contractual de Drew McIntyre con WWE, acerca de la cual también tuvimos recientemente una especulación en torno a que está siendo anunciado para el House Show que la compañía realizará en Italia en una fecha posterior a la de expiración de su contrato.

► La renovación de Drew McIntyre

Bien, ahora es el luchador quien se pronuncia, una vez más para no aclarar nada, pero hemos de añadir sus declaraciones a la trama en torno a su renovación, la cual cualquiera pensaría que no sería un problema pero veremos; de momento, no lo está siendo, tan solo es llamativo que no haya firmado de nuevo todavía. Por otro lado, quizá no lo sea tanto, pues no hace mucho habláblamos de que WWE no ha estado enfocada en renovar a sus talentos cuyos contratos expiran en un futuro cercano, como Finn Bálor.

«No puedo comentar sobre eso. Dejaré que internet lo discuta. Yo simplemente seguiré observando. Es interesante. No soy el único con contrato en WWE. Solo resulta curioso que parezca que el mío sea el tema de conversación cada semana durante un año,» dice McIntyre a West Sport.

Mientras, «The Scottish Warrior» acudirá a la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber buscando, como todos los participantes del combate, una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Seth Rollins en WrestleMania 40.