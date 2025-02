Drew McIntyre promete enterrar a John Cena

Drew McIntyre competirá en el combate de Elimination Chamber este fin de semana contra John Cena, CM Punk, Damian Priest, Seth Rollins y Logan Paul, y buscará una nueva oportunidad de ir por el título, específicamente el Campeonato Indisputable WWE de Cody Rhodes. Evidentemente, está decidido a ganarlo, aunque no será una tarea sencilla.

► Drew McIntyre y su largo mensaje para John Cena

Drew McIntyre a su cuenta de Twitter y subió un largo video, donde habló de John Cena y sus problemas personales de larga data con él. Recordó a todos que después del Royal Rumble, Cena le dijo a la prensa que cualquiera en la lucha de Elimination Chamber podía atacarlo mientras él no estaba y que los vería en Toronto. A pesar de eso, nadie había dicho nada excepto CM Punk, quien hizo un pequeño comentario sobre Cena poniéndose a sí mismo en el combate, mientras afirmaba que el resto parecía tenerle miedo al 16 veces Campeón Mundial.

“Hace más de cuatro semanas, Cena se sentó en la sala de prensa después del Royal Rumble y dijo: ‘Todos ustedes en la lucha de Elimination Chamber pueden literalmente enterrarme cuando no esté aquí, y los veré a todos en Toronto’. Tal vez fue algún tipo de psicología inversa inteligente porque observé y esperé, y estoy seguro de que Cena ha observado y esperado, y nadie ha dicho una palabra, excepto el pequeño comentario de Punk, ‘Oye, él se metió en la lucha’. Y pensé, ¿por qué es eso?”

“La Cámara está llena de algunos de los nombres más importantes de la industria, y aquí estamos. ¿No estamos lo suficientemente seguros de nosotros mismos, muchachos? ¿Estamos preocupados por nuestras carreras si ofendemos al ex ganso de oro? No. No estamos en 2010. ¿Estamos preocupados de que no quiera hacer negocios, a pesar de que literalmente les dio a todos la oportunidad de descargarse? Y sé que lo decía en serio. Sé que es difícil hacer negocios cuando no puedes ver a alguien porque nunca está cerca, pero no te preocupes, amigo, te tengo cubierto.

Al igual que hice con Punk el año pasado, mantendré tu nombre relevante cuando estés al margen en lugar de que los fanáticos digan: «Oh, sí, maldita sea, olvidé que estaba aquí en esa gira de retiro de tiempo completo. Eso es genial’. No me importa que te hayas metido en la lucha. Claro, comprometiste todos tus valores con ese movimiento, ¿eran realmente tus valores o solo palabras y frases para vender camisetas? De cualquier manera, no me importa».

“Mis problemas personales contigo se remontan a años atrás y lo gracioso es que ni siquiera recordarás ninguno de estos incidentes, porque yo fui uno de tantos. Tu problema es que yo sí. Ya no soy un niño. Soy un hombre. Un psicópata grande y enojado. Estás encerrado dentro de la Cámara de Eliminación conmigo.

¿Cuál fue tu justificación para estar en el combate? ¿Pusiste tu tiempo? Claro que sí, eres Cena, nadie puso más tiempo que tú. Pero tu punto principal era que eres una gran estrella y eso es lo mejor para el negocio. ¿A corto plazo? Absolutamente. Eres John Cena. Eres una gran estrella. Pero, siguiendo tu lógica, podríamos poner a Sydney Sweeney dentro de esa Cámara de Eliminación y sería el doble de grande”.

«Tenemos mucho que hablar, y si crees que vas a salir de esa Cámara con un camino claro a WrestleMania, estás equivocado. Soy un dos veces ganador dentro de la Cámara, buscando igualar tu récord. Soy la espada de la justicia, y voy a volver a ganar esta cosa. Estoy concentrado, y no hay más distracciones de tonterías.

En esta época el año pasado, hace poco más de un año, mi camino a WrestleMania era aún más confuso de lo que es ahora, y mira lo que pasó. Todo comienza de nuevo este sábado en Toronto. Me aseguraré de que estés a salvo, John, dentro de esa Cámara, hasta que sea mi momento de enterrarte».

Hace un año, el camino a WrestleMania para Drew McIntyre era igual de incierto, pero las cosas mejoraron para él, e incluso logró el Campeonato Mundial; sin embargo, Damian Priest le arruinó los planes cuando canjeó su maletín de Money in the Bank. En esta ocasión, luce más enfocado y determinado a llevarse la victoria y acabar con John Cena, aunque habrá que ver si tendrá éxito al final.