Drew McIntyre podría perderse SummerSlam 2025

Drew McIntyre se unirá con Logan Paul para hacerle frente a Randy Orton y Jelly Roll, otra celebridad que pisará un ring de la WWE. El encuentro por equipos está pactado para SummerSlam el próximo 2 o 3 de agosto desde el MetLife Stadium. De hecho, estuvo presente este viernes en SmackDown para calentar aún más rivalidad.

► Drew McIntyre se encuentra atrapado en el Reino Unido

McIntyre recurrió a su cuenta de X este domingo para expresar sus frustraciones en un video desde un campo en el Reino Unido, explicando cómo un problema con el pasaporte le impidió abordar su vuelo de regreso a casa.

«No puedo regresar a Estados Unidos. No me dejaron abordar mi vuelo. Miren el paisaje. ¿Parece un paisaje estadounidense? No, estoy en Inglaterra. Todavía en la boda de mi amigo. ¡Menuda boda! Estaba planeando…»

Muchos se tomaron el comentario de McIntyre como una broma, en algo muy típico del luchador; sin embargo, el luchador mismo anunció que había viajado a Inglaterra para asistir a una boda, y un reporte posterior de PWInsider dio cuenta de que el luchador está efectivamente atrapado en dicho país y la compañía está trabajando activamente para traerlo de vuelta, a efectos de que pueda llegar a tiempo para disputar su combate en SummerSlam este fin de semana.

«Drew McIntyre anunció que actualmente se encuentra atrapado en Gran Bretaña, a donde viajó para una boda este fin de semana.

McIntyre anunció que le negaron la oportunidad de abordar su vuelo de regreso debido a que no tenía consigo su pasaporte estadounidense, solo el del Reino Unido.

Según fuentes de la WWE, este es un problema legítimo con el que la empresa está lidiando actualmente.»