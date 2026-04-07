Drew McIntyre podría experiementar un cambio en su personaje

Durante los últimos tres años, Drew McIntyre ha sido uno de los villanos más populares del elenco principal de la WWE, con rivalidades con CM Punk, Sami Zayn y Cody Rhodes que culminaron con la obtención del Campeonato Indisputable WWE a principios de este año. En marzo pasado, en WWE SmackDown, McIntyre perdió el título ante «The American Nightmare» debido a la interferencia de Jacob Fatu, lo que resultó en una intensa rivalidad entre «El Guerrero Escocés» y «El Hombre Lobo Samoano» para WrestleMania 42.

► Drew McIntyre volvería al bando bueno

Durante una entrevista reciente en Insight, Drew McIntyre afirmó que su personaje podría experimentar un cambio significativo tras WrestleMania 42. El ex Campeón WWE también compartió cuánto tiempo espera seguir luchando ahora que tiene 40 años, explicando que pretende continuar siendo una estrella activa mientras los fans y su esposa estén contentos con su participación en la WWE.

«Después de lo que he estado haciendo con Jacob, sé que McIntyre está de nuevo en el camino correcto, lo que creo que inevitablemente lo llevará a convertirse en un héroe en el futuro, pero no estoy intentando llegar a ese punto pronto»

«Sé que mi esposa piensa que será mucho menos de lo que yo creo, especialmente con cómo me siento ahora y lo realizado creativamente que me siento últimamente. Pero mientras yo sea feliz, mientras ella sea feliz y mientras los fans estén contentos con lo que hago, no veo ninguna razón para bajar el ritmo pronto. Sobre todo cuando veo a luchadores que ya tienen cierta edad y se mantienen en plena forma, porque hemos avanzado muchísimo en el mundo del deporte».