Drew McIntyre perdió su invicto y 12 luchas titulares en WWE

Anoche en el primer Raw del 2024, en el especial denominado Day 1, Seth Rollins logró vencer a Drew McIntyre y retener así el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE. El combate tuvo mucho más qué contar.

Y es que los fans hicieron tendencia en X el hecho de que Drew McIntyre habría roto un gran logo: recibir un toque de espaldas limpio de tres segundos, por primera vez en un show televisivo de WWE, desde septiembre de 2021. Sin duda alguna, todo un gran logro.

Pero, no solo esto, sino que, además, esta derrota marcó la derrota número 12 en el intento de Drew McIntyre de volverse a convertir en Campeón WWE después de haber perdido el título.

Sin duda alguna, son números para nada buenos para esta gran Superestrella WWE, que ha reaccionado a lo que le viene pasando, con un corto pero emotivo mensaje en su cuenta de X, en donde deja ver toda su desazón y toda su decepción por lo que le viene ocurriendo:

Los fanáticos le dieron más de 10 mil «Me gusta» a esta publicación, y aunque muchos mostrar el dolor y la tristeza por la situación de McIntyre, quien no levanta cabeza en WWE, también muchos de ellos le expresaron sus mejores deseos para que pronto pudiera salir de esta racha negativa:

No matter what your real fans will never give up on you

— ThomasRay Ellingburg (ThankYouBray) (@ThomasRayEllin1) January 2, 2024