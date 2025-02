Drew McIntyre fue uno de los protagonistas del episodio de WWE SmackDown del 21 de febrero pero no estaba completamente saludable antes de su participación en el programa. Una participación que no fue del todo exitosa ya que perdió un mano a mano contra Jimmy Uso camino a su oportunidad dentro de la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber 2025, donde podría obtener un combate titular en WrestleMania 41. Aunque una vez terminado el encuentro «The Scottish Warrior» atacó a «Big Jim», por lo que se fue relativamente contento.

► Drenaje de rodilla

Pero ahora no hablamos del durante ni del después sino del antes. McIntyre muestra en sus redes sociales que previo al show tuvo que pasar por el médico para que le drenaran líquido de la rodilla.

No está claro realmente qué está pasando con la rodilla del luchador y el alcande del daño que tendría en ella pero dado que lo han programado para el próximo Premium Live Event –además de que ha comenzado a hablarse de que va a luchar con Damian Priest en «The Grandest Stage of Them All» en abril– es de suponer que no es demasiado grave y que no correrá demasiado peligro de que empeore luchando dentro de una gran estructura metálica en la que puede lastimarse mucho más que en un enfrentamiento regular en la televisión semanal. Por otro lado, tampoco es la mejor de las noticias y quizá próximamente deba ausentarse un tiempo de los rings.

Embed from Getty Images