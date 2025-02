Drew McIntyre no tiene problemas con LA Knight

Una de los efectos que dejó el Royal Rumble 2025 fue la frustración que sintió Drew McIntyre tras su eliminación, y no por el resultado en sí (porque sabía que eso eventualmente iba a suceder), sin por cómo se dieron las cosas. De hecho, recogíamos un informe donde se expresaba el malestar del ex Campeón Mundial, quien incluso abandonó el sitio antes de que el combate estelar concluyera, y en una actualización se pudo conocer que la molestia era con LA Knight por aparentemente haberse demorado en ejecutar su secuencia.

► Drew McIntyre y LA Knight pudieron trabajar juntos en SmackDown

El drama entre Drew McIntyre y LA Knight puede haber sido noticia, pero no duró mucho, y con el primero llegando oficialmente a SmackDown para disputar un combate clasificatorio para la Cámara de Eliminación, el ex Campeón de los Estados Unidos hizo referencia a la reacción de McIntyre tras bastidores tras su eliminación en el Rumble. Con una mezcla de humor e indirectas, Knight llamó a McIntyre un «llorón» e incluso dio un consejo para aquellos que necesiten desahogarse ante una situación adversa. Pero antes de soltar su frase característica, hizo un último comentario sobre las frustraciones de McIntyre, bromeando sobre «hacer lo que tenía que hacer», luego de lo cual lo llamó «Drew McInCryer».

Aunque la promo de LA Knight pudo haber sonado personal, Fightful Select informó recientemente que no hubo una tensión real entre él y McIntyre. Además, la misma fuente mencionó que tampoco hubo problemas tras el combate que disputaron (con victoria de McIntyre) pese a que en algún momento la interacción entre ambos fue un tanto física. Fightful concluyó mencionando que McIntyre tampoco tuvo problemas con la promoción de Knight, como fue evidente por su reacción en la televisión.

Tras un par de días amargos, las molestias de McIntyre parecieron haberse quedado en el pasado, e incluso el escocés esbozó una sonrisa cuando LA Knight le dijo «llorón». Dicho esto, parece que WWE vio lo ocurrido en el Royal Rumble como una oportunidad para convertir una tensión de la vida real en entretenimiento, generando un poco de intensidad antes de que disputaran su combate clasificatorio.

Ahora, con las aguas vueltas a su cauce y Drew McIntyre clasificándose para Elimination Chamber, resta por saber quién será su rival para WrestleMania si no sale vencedor este 1 de de marzo. Si bien el ex Campeón WWE tiene proyectado enfrentarse ante Damian Priest, según rumores, no se descarta que este plan pueda cambiar y lo veamos enfrentándose ante LA Knight, en lo que podría ser una buena guerra de promos.