Drew McIntyre: «No puedo girar la cabeza del todo»

A dos semanas de su último combate, Drew McIntyre aún no está recuperado y sigue apareciendo en la WWE estando lesionado. Recordemos que durante el evento premium Backlash él fue uno de los retadores al Campeonato de Estados Unidos y que en un momento Damian Priest y él cayeron sobre una mesa y él terminó impactando con la cabeza en el piso.

A pesar de eso, el 25 de mayo va a luchar contra el propio Priest dentro de una jaula de acero en el show especial Saturday Night’s Main Event. Puede que no sea lo más sensato pero esto no es nada extraño en los luchadores. En una reciente entrevista con Jay Reddick del Orlando Sentinel, «The Scottish Warrior» comenta esto mismo:

“Todavía no puedo girar completamente la cabeza hacia la izquierda… Trabajar lesionado es algo que simplemente sucede si eres un atleta, especialmente con el paso de los años. Si estás herido, es algo que debes atender. Tal vez en el pasado lo habríamos vendado y seguido adelante. En el pasado he luchado con desgarros musculares y fracturas, lo cual no es lo más sensato, pero la forma en que operamos ahora es pensando en durar a largo plazo.”