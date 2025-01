La Superestrella WWE, Drew McIntyre, lleva mucho tiempo detrás del Campeonato Mundial de Peso Completo WWE. Su último reinado terminó en febrero de 2021, y algo que ha lamentado tanto McIntyre como los fans es el hecho de que no haya podido ser campeón delante del público, pues su historia ocurrió durante la pandemia del covid-19.

Lo cierto es que McIntyre lleva ya varios años buscando volver a ganar un título mundial, sin embargo, no se le ha dado. Y en una reciente entrevista con The Ringer, el escocés reveló que no le preocupa perseguir el título, pues está disfrutando el viaje .Estas fueron sus interesantes palabras:

► Drew McIntyre habla acerca de perseguir el Campeonato WWE

«Nunca pensé que llegaría un momento en mi carrera en el que diría: Actualmente, no me importa el título mundial. No me importa mi legado como solía hacerlo, porque inevitablemente, la gente simplemente lo olvidará.

«He recibido una respuesta emocional más grande que cualquier otra en toda mi carrera, ya sea en televisión, en línea o frente al público en vivo. Este año ha sido una montaña rusa emocional para Drew McIntyre, y al final, de eso se trata nuestra industria: de hacerte sentir».