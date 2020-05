Drew McIntyre: "Los peleadores de MMA no merecen oportunidades titulares en WWE"

2019 fue el año en que pareció que todas las estrellas de MMA querían estar en WWE. Especialmente las vinculadas a UFC, empresa que mantiene una buena relación con la casa regentada por Vince McMahon. Aunque después de rumores sobre Daniel Cormier y Conor McGregor, finalmente Cain Velasquez fue quien acaparó los titulares tras confrontar a Brock Lesnar en el estreno de SmackDown en FOX el pasado octubre... y ser despedido este pasado mes. Todo, cuando intuímos que 2020 discurrirá por los mismos derroteros, con varias declaraciones, caso del reto de Colby Covington dirigido a Drew McIntyre, y al que este respondió gustosamente.

Pero ahora profundizamos en las palabras del actual Campeón WWE durante su aparición en Busted Open Radio, porque este tuvo bastante más que decir al respecto de la afrenta de Covington.

«Lo entiendo. Tyson Fury ha hecho lo mismo desde que gané el título. La gente reconoce el alcance global de WWE. Entienden que es una plataforma enorme, una gran oportunidad. Y obviamente, si tienes un poco de inteligencia, vas a por el número uno. Escuché lo que dijo: David vs. Goliath, no sería un combate sin sanción para WWE. Así es como lo veo, en WWE vencí a Brock Lesnar en cinco minutos. No sé cómo lo haría Colby en una pelea de MMA con Lesnar. Pero en WWE, le gané en cinco minutos.

«Si quiere una pelea callejera, vale, me parece bien. No por el título, sólo las Superestrellas de WWE merecen una oportunidad titular. Me parece bien pelear contra alguien si eso hace que más ojos se posen sobre WWE. Pero hay categorías de peso. Yo mido 1'96 metros, 122 kilos. Si crees que nunca he estado en una pelea callejera, estás muy equivocado. Si tengo que enfrentarme a él en una pelea callejera, me parece bien. Peso 45 kilos más que él, lo noquearía y eso armaría mucho ruido. Si quiere pelear, pelearemos».