CM Punk luchó ante Drew McIntyre el pasado 05 de octubre de 2024, e nel evento premium Bad Blood 2024, y fue una tremenda lucha en jaula. Así ocurrió desde la State Farm Arena en Atlanta, Georgia. Punk venció a McIntyre en más de 31 minutos de lucha y Dave Meltzer le dio 5 estrellas a este gran combate.

En una reciente entrevista con Kenny McIntosh de Inside the Ropes, El Guerrero Escocés se refirió a este tremendo combate y dijo que no fue una lucha más en su carrera, ni en la de Punk, sino que fue un combate que trajo de nuevo prestigio a esta estipulación. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Drew McIntyre alaba su lucha en jaula ante CM Punk en Bad Blood 2024

«Pagar todo este trabajo con un combate que justifique cómo se construyó la historia. Literalmente, está construida para un combate de sangre. No recuerdo la última vez que una historia se construyó de esa manera. No creo que haya muchas historias con esos detalles tan reales, tan intrincados y con sentimientos genuinos. Hay que mirar lo que se ha hecho con The Bloodline para encontrar ese nivel de narrativa detallada y emoción real que se construyó desde el primer combate hasta el segundo y luego hasta el combate en la Celda. Como, ‘Wow, esto es una verdadera rivalidad de sangre’.

«Tuvimos de nuevo esa aura alrededor de la Celda, en lugar de simplemente tener dos combates dentro de la jaula al azar, solo porque el nombre del evento es Hell in a Cell. Realmente tuvimos la oportunidad no solo de tener un gran combate, sino de tener un combate violento. Eso era lo que tenía en mente.

«Estoy seguro de que Punk pensaba lo mismo. Ambos somos muy buenos en nuestro trabajo, sin importar lo que sintamos el uno por el otro, y sabíamos que solo teníamos que entrar ahí y darlo todo. No tenemos que gustarnos, pero sabíamos que si lo hacíamos bien, los fanáticos lo considerarían una de las rivalidades y combates más locos de todos los tiempos, y devolveríamos el prestigio y el aura al combate en la jaula infernal para que no se sintiera como otro combate más.»

«A los tres minutos ya sentí que probablemente habíamos logrado eso. Esto no es lo mismo. Si lo miras con un ojo entrenado, puedes ver que no estamos ahí solo siguiendo el primer y segundo movimiento que planeamos en backstage. No, somos dos profesionales. Tenemos ciertos sentimientos el uno con el otro. Nos disculparemos o no después. Ambos lo entendemos. Entremos y golpeémonos hasta dejarnos hechos polvo. Y eso fue exactamente lo que hicimos».