Drew McIntyre: «Mi debilidad son las luchas de Hell in a Cell»

Aunque es un gran guerrero escocés, Drew McIntyre ha revelado que, cual Sansón, él también tiene su debilidad. Y no es que le corten su larga cabellera, sino otra cosa. Así lo ha revelado en una reciente entrevista con The West Sport.

McIntyre aseguró que no le agradan mucho las luchas en jaula, especialmente, las que WWE denomina Hell in a Cell, y detalló los motivos. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Drew McIntryre habla de las luchas Hell in a Cell

«Mi debilidad, mi debilidad definitiva en cuando a luchas, es la Hell in a Cell. Lo confieso. Recuerdo vívidamente la caída traumática que sufrí durante un combate. He perdido cada lucha en la celda, he caído de la celda. Fue el peor golpe de toda mi carrera y caí desde unos 10 pies de altura.

«Así que, al caer desde 17 pies sobre una mesa, tú tienes una mesa que puede amortiguar la caída. No estoy sugiriendo esto para nadie, pero ya sabes, la gravedad es una cosa de locos, y pesas 280 libras, agarras velocidad y fue lo peor de mi carrera.

«Mordí mi lengua justo en el medio. Parecía una serpiente o algo así, y sí, tuve este latigazo loco al cuello al caer. Seth Rollins comparte mis sentimientos sobre la brutalidad de los combates en Hell in a Cell, las caídas desde la estructura están entre las peores que hemos soportado».