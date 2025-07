Drew McIntyre: contra Vince McMahon y a favor de The Rock

La Superestrella WWE Drew McIntyre revela un arrebato de ira que tuvo contra Vince McMahon una vez y por qué prefiere a The Rock por encima de The Bloodline. Una vez más, nos adentramos en su reciente visita a Impaulsive de Logan Paul para escuchar (y leer) interesantes declaraciones del «Guerrero Escocés».

Drew McIntyre : «Cuando era más joven, recuerdo haberme asomado detrás del telón. Tal vez se suponía que yo iba a ganar cierta lucha, cierto maletín de Money in the Bank, cuando era un crío en 2010, y el final se cambió en el último segundo. Kane terminó ganando ese combate y lo cobró esa misma noche contra Rey Mysterio. Recuerdo que estaba tan furioso. Fui a la oficina del jefe, pateé la puerta y solté esta gran promo, súper apasionada . ‘Tenemos que mirar al futuro, denme la oportunidad, yo quiero esto.’ Y solté un discurso enorme, del que me sentí muy orgulloso. Y él solo me miró, bajó las gafas hasta la punta de la nariz y me dijo: ‘Vamos a tener que darte clases de elocución, Drew.’ Y yo dije: ‘Está bien, señor.’ Me di la vuelta y me fui. El discurso más apasionado de mi vida.»

«Él es alguien que siempre ha estado ahí y ha cuidado de mí, lo cual es genial. Y a veces, nuestros fans listillos en internet dicen: ‘Oh Drew, si odias tanto a The Bloodline, ¿por qué te cae bien The Rock?’

No los odio porque sean parte de su familia. Si me haces algo personalmente, entonces sí, no me gustas. ¿Sabes? Jey Uso, Roman Reigns… solo porque ahora haga esto [gesto de ‘Yeet’] y diga ‘Yeet’, y a ustedes les guste, no significa que a mí me guste. Tengo PTSD por lo que su familia me hizo. Roman se fue de vacaciones, se tomó unas margaritas, sacó abdominales. A ustedes les gusta, pero a mí no. Me arruinó frente a mi familia.»