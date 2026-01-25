Drew McIntyre masacra a Jacob Fatu y Cody Rhodes, que se destrozan

El choque entre Jacob Fatu y Cody Rhodes estaba programado como uno de los momentos más importantes de la noche, pero jamás se convirtió en una lucha oficial.

Antes de que Cody pudiera llegar al ring, Fatu lo sorprendió con un ataque directo, desatando una batalla incontrolable. El árbitro intentó intervenir desde el inicio, pero terminó recibiendo un golpe accidental, dejando claro que no habría autoridad capaz de contener la situación. Oficiales y seguridad rodearon el ring mientras ambos luchadores se enfrentaban sin atender órdenes.

Fatu arremetió contra todo el personal con un moonsault antes de retirarse rumbo a backstage, pero Rhodes no tardó en devolverle el ataque por la espalda. Cody logró llevarlo nuevamente al ring, conectando un clothesline que envió al samoano a ringside, seguido de un suicide dive.

Lejos de calmarse, Rhodes ignoró a los oficiales y lanzó a Fatu por encima de la barrera del público. La pelea continuó entre la grada, con golpes, objetos y castigos improvisados. Un contenedor impactó contra Fatu, quien respondió con un body drop que hizo que la espalda de Cody se estrellara contra el suelo.

La acción escaló hacia las escaleras del recinto, a escasos centímetros de los aficionados. Bebidas, botes de basura y mesas se convirtieron en armas. Un intento de la seguridad por separarlos terminó mal cuando Fatu aplicó un chokeslam a un elemento sobre una mesa.

De regreso a las escaleras, Fatu atrapó a Rhodes en una dolorosa llave de sumisión usando la barandilla, mientras ambos seguían deshaciéndose de cualquier oficial que se interpusiera en su camino.

► Momento clave de la lucha entre Cody Rhodes y Jacob Fatu

Cuando parecía que la situación no podía empeorar, Drew McIntyre apareció para cambiar el rumbo del caos. El escocés lanzó a Fatu contra una mesa y, acto seguido, sorprendió a Cody con una powerbomb brutal sobre una mesa colocada a metro y medio de altura, dejando a Rhodes completamente tendido y dando por concluido un segmento que jamás llegó a ser una lucha oficial.

► ¿Qué pasará ahora?

Drew McIntyre dejó un mensaje claro para los dos rivales que están buscando el Campeonato Indisputable WWE, a quienes dejó en claro que no les será fácil llevarse el cetro.