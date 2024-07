Drew McIntyre llama hipócrita a CM Punk

Hace unos meses, CM Punk hizo una promo en donde se burló de Drew McIntyre porque su nueva camiseta en ese entonces, tenía el nombre de CM Punk en ella, y decía que él no necesitaba poner el nombre de nadie más en su mercancía para venderla.

Lamentablemente para Punk, por alguna razón, el equipo de mercadotecnia de WWE lanzó una nueva camiseta de CM Punk, en donde se utiliza el apellido del escocés. El luchador aprovechó esto para burlarse de Punk y llamarle hipócrita:

“I ain’t ever had to put another man’s name on a shirt to sell it”

Aging as well as “hey Colt Cabana how you doing?” pic.twitter.com/dbmNSmWl9Z

— Drew (@DMcIntyreWWE) July 23, 2024