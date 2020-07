Recordando cuándo comenzó su rivalidad en NXT, Drew McIntyre habla de Triple H. Además, defiende que Cesaro debería tener más oportunidades en WWE. Todo mientras que el Campeón WWE comienza su rivalidad con Randy Orton de cara a su mano a mano en SummerSlam 2020.

Cabe mencionarse que el escocés y el Jefe de Operaciones nunca tuvieron una historia que los llevara a una confrontación física ni mucho menos a una lucha, puede que más adelante, pero aún así sí cree que iniciaron algo en la marca amarilla. Y en cuanto al suizo... Esto no es nada nuevo.

► Drew McIntyre habla de Triple H y Cesaro

Empezando con su jefe, el monarca lo felicitó de esta manera en Twitter por su reciente cumpleaños:

First of all, happy birthday @tripleh! This feud has been brewing ever since he snubbed the finger point in favour of a handshake when I won the NXT title... #DrewAndA https://t.co/Z4NZsKixmq — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) July 27, 2020

"Primero que nada, ¡feliz cumpleaños, Triple H! Esta rivalidad se ha estado gestando desde que rechazó señalarme con el dedo y me dio un apretón de manos cuando gané el Campeonato NXT...".

Continuando con su compañero de vestidor, lo apuntó como el luchador más infravalorado de WWE.

I assume the standard answer by now is @WWECesaro. I want that match #DrewAndA https://t.co/EfVhSTb1YE — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) July 27, 2020

"Entiendo que la respuesta estandar en este momento es Cesaro. Quiero ese combate".

La verdad es que McIntyre realizó una sesión de preguntas y respuestas muy interesante.

I'm sure @WalterAUT wants a rematch since I battered him in a chop off at Survivor Series... #DrewAndA https://t.co/S6UnwFMW1D — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) July 27, 2020

— Si pudieras hacer frente a cualquiera de NXT, ¿quién querrías que fuera? — Estoy seguro de que WALTER quiere una revancha desde que lo aplasté con machetazos en Survivor Series...

There’s more than I can count but for transcending wresting purposes @LaceyEvansWWE V @NatbyNature in Saudi - very special to witness (Melina V Alicia Fox close second) #DrewAndA https://t.co/E0NV2WSOwh — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) July 27, 2020

— ¿Cuál es tu combate femenil favorito de la historia de WWE? — Hay más de los que puedo contar pero por cómo transcendieron los propósitos de la lucha libre diría queLacey Evans contra Natalya en Arabia Saudí. Y guardo especial cariño a Melina contra Alicia Fox.

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.