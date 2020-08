Drew McIntyre queda fuera de Payback

WWE ha informado que Drew McIntyre está «lesionado» luego de 3 patadas punteras de Randy Orton en WWE Raw. No luchará en Payback 2020.

La edición de WWE Monday Night Raw del día de hoy abrió con el actual Campeón WWE, Drew McIntyre, hablando a los fans presentes en el ThunderDome y a los millones en casa. Posteriormente, cuando ya se iba, fue atacado brutalmente por la espalda por Randy Orton, quien lo llevó hacia el área de la Gorilla Postion, en donde le propinó tres de sus dolorosas y certeras patadas punteras a la cabeza.

► Drew McIntyre fue pateado en la cabeza en 3 ocasiones

WWE ha anunciado por medio de su portal web oficial que, debido al ataque de Orton, McIntyre no estaría en posibilidades de competir en Payback. Es una buena estrategia para alargar esta rivalidad, que obviamente da para más, en especial porque en SummerSlam 2020 no se concretó el choque de RKO vs. Claymore al haber terminado la lucha con un toque de espaldas.

Charly Caruso declaró en Raw que los médicos "temen" que McIntyre haya sufrido una fractura de cráneo y una "potencial" hemorragia en el cerebro. McIntyre fue enviado en una ambulancia rumbo a un hospital, en donde "se le tratarán" sus heridas, las cuales "podría comprometer su carrera".

Hay que recordar que los planes, por lo menos hasta hace un par de meses, eran que Randy Orton y Drew McIntyre terminaran su rivalidad el otro año, para que Orton pudiera enfrentarse a Edge en WrestleMania 37.

Sin duda alguna también es interesante el hecho de que se le cumple el "deseo" a Randy Orton en Payback 2020, pues aunque habría descartado luchar con ciertos nombres que están en NXT, siempre ha expresado que le gusta el trabajo de Keith Lee, quien será su rival en el PPV de este próximo domingo.

