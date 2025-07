Drew McIntyre, a los fans de WWE: «Deben relajarse»

Si antes leíamos a Drew McIntyre enviando un mensaje a los posibles nuevos fanáticos de WWE, ahora «El Guerrero Escocés» habla directamente a los actuales. Nuevamente, desde Impaulsive, el pódcast de Logan Paul. Lo hace en referencia a las dudas sobre la veracidad de la presente lesión de Seth Rollins.

“Quiero que esté bien. Es un rival profesional, no personal. Simplemente no veo el beneficio si todo esto es parte de una historia. Es el maletín de Money in the Bank, de por sí va a ser una sorpresa. ‘Ja ja, tiré la lucha e hice esto.’ No le veo el sentido. Tal vez hay algo más detrás si esto realmente se convierte en una historia y yo no estoy viendo el panorama completo. Solo espero que esté bien. Sería una gran sorpresa, simplemente no la veo venir. Pero al mismo tiempo, no tengo que verla si hay un plan más grande.

Nuestros fans siempre intentan adivinar todo. ‘¿Cuál será el final?’ Como cuando ves películas… dale un segundo. Puede que no haya un final todavía, puede que aún estemos trabajando en cómo llegar ahí. Así que, relájense todos y veamos cómo se desarrolla la historia, porque la mitad del tiempo, nosotros mismos estamos viendo cómo se desarrolla«.