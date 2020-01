La primera lucha del cartel principal de Extreme Rules 2019 fue la de Roman Reigns y The Undertaker vs. Shane McMahon y Drew McIntyre, con victoria de los primeros, en una lucha que fue más emotiva por la aparición del «Deadman» en el cuadrilátero ya que no pudo ver acción en Wrestlemania 35. Sin embargo, logró posicionarse en el vigésimo quinto puesto de la lista de la WWE de las 25 mejores luchas del año.

► Drew McIntyre y su «cara a cara» con The Undertaker

Drew McIntyre reveló en el primer episodio del programa Break It Down, transmitido por WWE Network este domingo, que solicitó específicamente un enfrentamiento con The Undertaker cuando los dos hombres estaban en equipos opuestos en Extreme Rules 2019.

McIntyre, había tenido solo una lucha televisada previa contra The Undertaker en un programa de SmackDown en el 2010, en la cual salió derrotado. El escocés recordó que tenía un enfoque diferente en este nuevo encuentro con el icono de la WWE.

“Recuerdo un momento particular en la lucha por el cual presioné. Lo único que me importaba ahora no eran los movimientos, ya que cuando era más joven solo pensaba en: ‘¿Puedo golpearte con este movimiento? ¿Puedo golpearte con este otro?’; Todo lo que me importaba ahora era caminar hacia el Undertaker y enfrentarme cara a cara.»

«Cuando estuvimos cara a cara y escuché a la multitud comenzar a retumbar, me dije: ‘Está bien, esto es genial’. De eso se trata en la WWE y así debería ser en todo el mundo. La narración de la historia y todas esas imágenes para hacer que la gente quiera algo. Esa fue, de largo, mi parte favorita de la lucha.».

El escocés ha conseguido victorias rápidas sobre Akira Tozawa, Matt Hardy y Zack Ryder, al igual que una lucha en «desventaja» contra Ryder y Curt Hawkins el lunes pasado en Raw, las cuales permiten posicionar a Drew McIntyre como un retador creíble al Campeonato WWE que está en manos de Brock Lesnar, aunque también puede pensarse en The Undertaker como un futuro rival del escocés en Wrestlemania, a pesar de que se desconoce si el «Deadman» podrá participar o no en el magno evento.