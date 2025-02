Una de las secuelas que dejó el Royal Rumble 2025 fue la frustración que sintió Drew McIntyre tras su eliminación, y no por el resultado en sí (seguramente porque era consciente de que el plan para él no era precisamente el ganarlo), sin por cómo se dieron las cosas. De hecho, recogíamos un informe reciente que explicaba el origen del malestar del ex Campeón Mundial.

«Algo salió mal en su eliminación y McIntyre está frustrado porque se saltaron las secuencias de movimientos pactadas en la lucha, lo cual cortó de tajo varias historias planeadas en el combate.

McIntyre salió furioso del edificio, antes de que el Rumble terminara.»

► Drew McIntyre se enfrentaría a Damian Priest en WrestleMania 41

Daily Mail UK dio una actualización en torno al enojo de Drew McIntyre, el cual ha sido descrito como algo real y no parte de una historia. El refereido medio reveló que McIntyre está siendo incluido en una rivalidad con Damian Priest rumbo a WrestleMania 41, pero los expertos lo llaman un «combate sin importancia». Con el impulso que McIntyre construyó en 2024, según el informe, McIntyre cree que se merece una rivalidad destacada y no algo que se sienta como una ocurrencia de último momento. Priest eliminó a McIntyre este sábado del Rumble varonil y quizás eso sea el punto de partida para su construcción.

Recordemos que no es nuevo el ver a Drew McIntyre frustrado, ya que también lo estuvo en Survivor Series 2023 cuando CM Punk regresó a la WWE, aunque eventualmente eso desembocó en la mejor rivalidad del año pasado, y el escocés siente que necesitaba algo mejor para el evento más grande de todos. McIntyre además ha sido muy enfático en manifestar que no estaba dispuesto a «venderse» como Roman Reigns y The Bloodline para avanzar en la WWE.