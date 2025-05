Durante una reciente entrevista con Jay Reddick del Orlando Sentinel, Drew McIntyre comentó cuán afectado se encontraba al luchar, debido a una lesión que lo ha estado aquejando, pero mostrando su profesionalismo por dejarlo todo en el ring:

“Todavía no puedo girar completamente la cabeza hacia la izquierda… Trabajar lesionado es algo que simplemente sucede si eres un atleta, especialmente con el paso de los años. Si estás herido, es algo que debes atender. Tal vez en el pasado lo habríamos vendado y seguido adelante. En el pasado he luchado con desgarros musculares y fracturas, lo cual no es lo más sensato, pero la forma en que operamos ahora es pensando en durar a largo plazo.”