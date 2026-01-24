Drew McIntyre está feliz de haber logrado el Campeonato WWE

En una lucha que se llevó a cabo en el SmackDown desde Berlín, Drew McIntyre logró finalmente lo que había anhelado durante meses, derrotando a Cody Rhodes en los Tres Niveles del Infierno para convertirse en el nuevo Campeón Indisputable WWE, pudiendo finalmente celebrarlo frente a un gran marco de público en vivo.

► Drew McIntyre durmió con el Campeonato WWE

Durante la reciente edición del programa Inside the Ring de TMZ, Drew McIntyre habló sobre la emoción que sintió al derrotar a Cody Rhodes en el evento de la WWE en Berlín y luego defender el título en Glasgow, donde comenzó su trayectoria en la lucha libre a los 15 años. Además, mencionó que efectivamente durmió con el título, tal como se mostró una foto en el internet.

«Increíble. Fue absolutamente increíble. Creo que mucha gente llegó al punto de pensar que Drew McIntyre no volvería a ser campeón mundial, ni que jamás ostentaría el título frente a un público en vivo, con la cantidad de veces que me han engañado en los últimos años».

«Pero siempre lo creí. Solo necesitaba la oportunidad adecuada, y Shakespeare no podría haberlo escrito mejor, tal como sucedió todo».

«Vencí a Cody Rhodes, la cara de la compañía, en Berlín, lo que me convierte en la nueva cara de la empresa. Y mi primera defensa del título la noche siguiente fue en Glasgow, Escocia… Pude salir allí con el Campeonato de la WWE y cumplir la promesa que hice hace muchos años, cuando les dije a todos en Escocia: «Algún día volveré campeón con el cinturón».

«Como mi esposa no estaba, me sentí un poco solo en la cama… Fue mi amigo quien tuvo la idea. Surgió de Messi, la publicación más grande de Instagram de todos los tiempos».

«Primero lo lavé bien porque no quiero tener los gérmenes de Cody encima… pero luego dormí con él. Y luego me desperté con él… ¡Realmente dormí con el título!».

Drew McIntyre finalmente consiguió la coronación con público que no fue posible en el 2020 debido a la pandemia, y ahora está más feliz que nunca; sin embargo, no deberá dormirse por cuanto ya tendrá que afrontar un nuevo desafío el próximo fin de semana en el Royal Rumble que se desarrollará en Arabia Saudita.