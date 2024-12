Drew McIntyre enfrentará a Sami Zayn en Saturday Night’s Main Event

El regreso de Drew McIntyre a RAW ya tiene un objetivo y en la mira tiene a CM Punk, Roman Reigns y todos los que estuvieron a su lado en Survivor Series: War Games.

En un video publicado en la marca roja, Drew reveló que vio todo o que paso en Survivor Series y no pudo creer que Sami Zayn, Jimmy Uso y Jey Uso, estuvieran al lado de Roman Reigns después de todo o que paso, pero tampoco junto a CM Punk, a quien sigue considerando un cáncer.

De esta forma, reveló que este fue el motivo por el que la semana pasada agredió a Sami Zayn y golpeó a Jey Uso, pues no podía permitir lo que estaba pasando.

THIS DREW MCINTYRE VIDEO PACKAGE RULED 🔥

He said he knew he needed to come back and deal with Sami Zayn & Jey Uso for teaming with Roman Reigns at Survivor Series!

LONG. TERM. BOOKING 🔥🔥🔥#WWERAW pic.twitter.com/kt2RsgfIhA

— The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) December 10, 2024