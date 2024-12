Drew McIntyre enciende el debate con un explosivo discurso

Drew McIntyre volvió a la programación de WWE después de salir derrotado frente a CM Punk en el evento premium Bad Blood en el mes de octubre, y no ha perdido su esencia. Sigue siendo la Suprestrella que no tiene miedo de expresar de forma apasionada su punto de vista, teniendo a Sami Zayn como su siguiente objetivo.

► Drew McIntyre descarga contra sus críticos

Durante una reciente aparición en la transmisión en vivo de Busted Open Holiday Party el guerrero escocés ha vuelto a decir lo que piensa, dejando un apasionado mensaje sobre su legado, los sacrificios que ha hecho, sus prioridades y sus pensamientos sobre las críticas de Internet, que culminó con una dramática caída del micrófono que dejó atónitos a los fanáticos y los presentadores.

«Di y di y di, pero en lo que respecta a la lucha libre en la televisión, voy a tomar y tomar y tomar«.

«La falta de contacto y la mirada en el rostro de mi familia, darme cuenta de todo lo que me he perdido, es por eso que simplemente voy a tomar de ahora en adelante«.

“Cuando deje esta industria, no seré uno de esos tipos que persiguen ese último cheque de pago, esa última oportunidad de gloria. ¿Me recuerdan? No. Cuando me vaya y me retire, habré logrado todo. No importa si eres Mark Henry, Bully Ray, Tommy Dreamer, Drew McIntyre o Stone Cold Steve Austin: cuando te vas, ellos siguen adelante. Se olvidan. Es una mierda, pero es verdad”.

“En lo que a mí respecta, cuando se trata de Internet, no me importa una mier** su opinión”.

McIntyre culminó tirando el micrófono al suelo y saliendo furioso del set. Luego, recurrió a su cuenta de Twitter para compartir imágenes del incidente y volviendo a descargar su furia diciendo: “Que te jod** por hacerme hacer esto”. La publicación se volvió viral al instante y desató acalorados debates entre los fanáticos sobre su honestidad sin filtros, volviéndose una vez más en el centro de atención en la industria.