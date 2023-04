El mismo día de la primera noche de WrestleMania 39 comenzó el runrún de posible adiós de Drew McIntyre a la WWE cuando su contrato, que está en su último año, expire, ya que las dos partes están lejos de alcanzar un acuerdo de renovación. Después de no ser capaz de ganar el Campeonato Intercontinental en el Evento Premium, el luchador dio a entender que se estaba despidiendo. Luego no estuvo en el SmackDown posterior, lo que se achacó a problemas físicos, aunque también se añadía entonces que no está contento con su actual situación en la compañía en una mezcla de problemas creativos y de dinero.

> Drew McIntyre, ¿yéndose o solo jugando?

Y ahora entramos a las redes sociales del Guerrero Escocés para descubrir que ha eliminado las referencias a la WWE en Twitter e Instagram, quitando además de la primera sus dos fotos de perfil; en la segunda, en cambio, lo vemos en una sosteniendo su espada. La cuestión es, ¿es otro indicio de que se está yendo o solo está jugando con los fans? Pues realmente no está claro, aunque teniendo en cuenta que su contrato no terminará pronto quizá no tendría mucho sentido que empezara ahora a desligarse de la empresa. A no ser que tenga totalmente claro que no va a renovar y que de ahora en adelante no quiere tener nada que ver con ella.

Por otro lado, también pensando en que ya lleva un tiempo haciendo lo mismo, es decir, desarrollando el mismo personaje, que, como vemos, al menos en la actualidad, no termina de triunfar como él quiere, quizá está preparando uno nuevo. La verdad es que no le vendría nada mal. O tan solo tener uno porque, realmente, lo único que hace es llevar una espada y una falda escocesa, tampoco es un personaje al cien por ciento. Veremos qué novedades tenemos próximamente sobre el presente y futuro de Drew McIntyre.

