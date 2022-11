Drew McIntyre derrota a Baron Corbin en una presentación especial

La visita de Drew McIntyre a RAW no solo fue para mandar un mensaje a The Bloodline, pues además terminó en un encuentro no programado ante Baron Corbin.

Drew visitó la mesa de póker de Corbin y JBL, donde intercambiaron algunas palabras, pero poco a poco las cosas subieron de tono, hasta que Drew le acomodó un golpe al protegido del miembro del Salón de la Fama de WWE.

— WWE Español (@wweespanol) November 22, 2022

Fue así, que se pactó un duelo entre ambos esa misma noche, el cual buscaba convertirse en una victoria anímica para el escocés.

Aunque Drew dominó gran parte del combate, Baron Corbin supo contestar de forma correcta al escocés quien sufrió los poderosos golpes del «Nuevo Rey de la Lucha Libre»; pero como era de esperarse, McIntyre no iba a dejarse vender con una lucha tan importante en puerta.

Las cosas fueron muy parejas, incluso JBL intentó distraer a Drew, pero pese a recibir un fuerte castigo de Corbin, Drew reaccionó. De pronto, Akira Tozawa que estrenó un nuevo look apareció para distraer al Rey y su discípulo, lo que fue aprovechado por McIntyre quien terminó por conectar una Claymore para quedarse con la victoria.

De esta forma Drew se quedó con un gran triunfo precio al combate de Survivor Series: WarGames.