WWE está realizando una nueva gira por Europa y uno de sus principales estandartes en lo que a lucha libre en el viejo continente se refiere, Drew McIntyre, concedió recientemente una entrevista a Steven Wilson del Daily Mail en la que hizo un repaso al viaje que ha recorrido por la industria desde sus días en su país natal, Escocia, hasta su próxima participación en el evento más grande, WrestleMania 41.

« Cada año me sorprendo gratamente con WWE y cómo sigue creciendo . Desde el segundo en que llegué a Estados Unidos, estuve presionando para que hubiera un gran evento en un estadio del Reino Unido, y con eso ya me habría sentido feliz. Luego, finalmente tuvimos el primer Clash at the Castle y, aunque no obtuve el resultado que todos esperaban porque me jodieron, con eso también habría estado satisfecho.

Hemos tenido muchos shows importantes en el Reino Unido, con el último Clash at the Castle, que, aparte del final, es casi una historia en sí misma en este momento. Eventualmente, voy a tener ese gran momento en el que no me jodan el resultado. Pero ver a Glasgow vibrando con WWE y la cantidad de gente que se presentó… No hay atmósfera ni aficionados como los escoceses «.

Pero ver aquella grabación de RAW en Glasgow… Mentiría si dijera que no sentí un poco de envidia . Pensé: Definitivamente voy a volver algún día, porque en ese momento no estaba seguro. Las cosas iban muy bien y, obviamente, llevamos ICW al SECC y al Hydro, con más de 7,000 personas. Pero cuando vi ese RAW, supe que tenía asuntos pendientes en WWE, y me moría de celos al ver a los muchachos recibir esa reacción de la gente en su ciudad natal.

« Digamos que he estado gritando sobre esto . Nunca se sabe qué va a pasar en WWE, pero no he estado callado al respecto en los últimos meses. Así que ya veremos y crucemos los dedos (y los dedos de los pies), porque les aseguro que las personas correctas han estado recibiendo mis gritos».

Él no sabe cómo triunfar a menos que sea a mi costa. En Elimination Chamber, le hice un Claymore a Cena. En lugar de decir: ‘Voy a dejar que Drew lo cubra primero’, me eliminó. Es la única forma en la que sabe ganar, porque es un buitre. Un parásito. Un gran buitre emo. Finalmente ha llamado mi atención, porque no tienen nada más. La semana pasada le estampé la cabeza con mi bota y, si quiere seguir volviendo por más, si esto llega hasta WrestleMania, será una historia de un año en desarrollo. Y se merece el mayor escenario de todos… para que le patee su trasero ridículo «.

Aprecié la reacción de los fans cuando dijeron: ‘Dios mío, es Priest contra Drew, no hay historia ahí.’ Y yo pensé: ‘¡Por el amor de Dios, dennos la oportunidad de contar la historia!’ Lo de Priest ha estado sucediendo desde WrestleMania del año pasado, cuando canjeó el maletín sobre mí después de que Punk me atacara.

«Todavía quedan seis semanas para WrestleMania y cualquier cosa puede cambiar en ese tiempo. Mentiría si dijera que no estoy jodidamente molesto por no estar en uno de los combates por el título después del 2024 que tuve , pero es porque soy extremadamente competitivo y, a veces, ya sabes, hay pocos lugares disponibles.

«No puedo decirte absolutamente nada sobre eso, pero lo que sí puedo decirte es que una de las cosas que veo en línea es que la gente no presta mucha atención a las historias. ¿Por qué Drew siempre habla de The Rock? ¿No odiaba a The Bloodline? No, yo odio a las personas que me han hecho daño personalmente. Si alguien me perjudicó, tengo un problema con esa persona, como cualquier otra persona en la vida real.

The Rock siempre ha estado pendiente de mí a lo largo de mi carrera, desde que era un niño. Él y su exesposa y socia de negocios, Danny, siempre han dicho cosas muy positivas sobre mí. Incluso habló bien de mí en una entrevista con TMZ cuando yo no estaba haciendo nada en particular que justificara que él dijera que iba a ser la próxima gran estrella cuando volví a la empresa.

Me envió la espada y también unas palabras realmente bonitas que nunca revelaré al mundo. Pudimos ponernos al día en Elimination Chamber. Tuvimos una muy buena conversación y hay algunas cosas en el horizonte, cosas grandes en el mundo. Veremos cuándo llegue el momento».