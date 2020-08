Drew McIntyre: "Cuando vuelva la normalidad, WWE alcanzará nuevas cotas"

Por ahora, puede decirse que la crisis del coronavirus no ha afectado en absoluto a WWE. De hecho, los resultados financieros del último trimestre dejan entrever que este 2020, la compañía va camino de batir su récord de beneficios.

Sin embargo, si los datos de audiencia actuales no mejorasen de aquí a los próximos dos años, la situación entonces cambiaría bastante, pues FOX y NBCUniversal se plantearían poner fin a sus multimillonarios acuerdos de emisión con la empresa, o, en el mejor de los casos, renegociarlos muy a la baja.

Pero McMahonlandia, a fin de tranquilizar a sus inversores, insiste en el discurso de que una vez los fans vuelvan a las arenas y la situación epidemiológica se estabilice en EEUU y el resto del mundo, sus cifras de audiencia subirán.

Una idea que, como consentido de Vince McMahon y principal cara de Raw, Drew McIntyre debe vender a cada ocasión que se presente, como bajo su reciente entrevista con TV Insider.

«La caída de ratings no me afecta. He pasado por muchas cosas. Muchas subidas y bajadas en mi carrera. Algunos puntos muy bajos. No dejo que los ratings me distraigan de mi objetivo. Sé que muchos campeones anteriores han dejado que les afecte. Sufrieron en sus vidas personales, fueron atacados en redes sociales. Yo no dejo que eso me afecte. Nuestro Universo WWE, nuestra audiencia, es una gran parte del show. Estamos dando todo lo que podemos. Sé que estamos aprendiendo de este periodo.

«La audiencia que se ha quedado con nosotros está aprendiendo más sobre los personajes, a un nivel más profundo. Y creo que por eso, cuando volvamos a las arenas, los espectadores aumentarán. Pienso que alcanzaremos nuevas cotas, para serte sincero, porque vamos a tener personajes muy atractivos. Muchas Superestrellas están sacando el máximo provecho de esta coyuntura. Ahora mismo, puedes desarrollar tu personaje de una manera más profunda, a través de estas lentes únicas.

«Creo que cuando volvamos a las arenas atraeremos la atención de los fans. Tengo constancia de lo que está pasando. Veo lo que ocurre en redes sociales. Las cosas están yendo bien, pero pueden ir mejor. Una vez volvamos a la normalidad, creo que alcanzaremos nuevas cotas como compañía».