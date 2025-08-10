El veterano del ring y talentoso luchador, Drew McIntyre, sorprendió con sus más recientes declaraciones. McIntyre aseguró que los luchadores jóvenes, tanto de WWE como en general, prefieren no escuchar los consejos de los veteranos, sino buscar validación en redes sociales.

Estas fueron las interesantes palabras dadas por el escocés McIntyre en entrevista con The West Sport:

► Drew McIntyre critica a los luchadores jóvenes de WWE por buscar validación en redes sociales

«Tienes que tener algo que te haga destacar. Podrías medir 1.73 m y aun así tener algo especial que te diferencie. Mira a Rey Mysterio: es un superhéroe y mide 1.52 m. Tienes que encontrar eso que te haga sobresalir.

«Doy todos estos consejos gratis en estas entrevistas porque todos los novatos solo escuchan a Twitter, y Twitter les dice lo buenos que son. Piensan: ‘Debo ser bueno, Twitter me lo dice’, aunque en realidad no aparezcan en el show muy seguido.

«Todos estos veteranos están aquí para pedir consejos, pero no lo hacen. Yo los doy gratis en entrevistas, y simplemente no me escuchan, ¿verdad?”.