Drew McIntyre contempla una posible revancha con Brock Lesnar

Drew McIntyre ya aspira al Campeonato Indisputable WWE de Cody Rhodes, buscando su primer título desde el 2020, cuando fue uno de los hombres más importantes durante la pandemia. Recordemos que su primer campeonato mundial lo consiguió en WrestleMania 36 al derrotar a Brock Lesnar en una lucha que no tuvo público.

► Drew McIntyre y Brock Lesnar lucharon en WrestleMania 36

Durante una conversación reciente con Adam Glyn en el canal de YouTube de Adam’s Apple, le preguntaron a McIntyre sobre la posibilidad de que Brock Lesnar siga en la WWE y si le gustaría volver a enfrentarse a La Bestia. El escocés no confirmó el estatus actual de Brock en la WWE, pero dejó claro que estaría listo para la revancha si se le presentaba la oportunidad.

«Eh, no lo sé. Eh, sé que no lo he visto. Cuando suceda, será algo grande. Sé que quiere vengarse de Drew McIntyre desde que lo vencí por mi primer título mundial en WrestleMania... ¿Quién sabe? Quizás sea él quien persiga a Drew McIntyre. Y le doy la bienvenida a La Bestia cuando sea campeón si quiere retarme por el título».

El Guerrero Escocés ya ha vencido a Lesnar en el escenario más importante, pero se ha mostrado abierto para una revancha con «The Beast Incarnate» en el futuro. Lógicamente, primero tendrá que ganar el título, así como conocer el calendario que Lesnar tendrá luego de que hiciera su regreso en SummerSlam a inicios del mes de agosto.