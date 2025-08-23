Drew McIntyre confiesa su mayor arrepentimiento en el ring

En su segunda etapa en la WWE, Drew McIntyre se ha convertido en una de las figuras más importantes de la compañía no solo por los Campeonatos logrados, sino por la calidad de las rivalidades que ha tenido, la mayoría de ellas caracterizadas por su gran intensidad. Además, durante la época del confiamiento (por la pandemia del COVID-19), emergió como la cara de la compañía, recordado por su victoria en WrestleMania 36 y por su gran combate en Hell in a Cell contra Randy Orton, aunque haya sido una lástima para él no contar con los fanáticos presentes.

► Drew McIntyre recuerda Hell in a Cell 2020

Drew McIntyre no parece ser el tipo de lluchador que se arrepienta mucho en cuanto a la acción dentro del ring, pero hay algunos momentos que el excampeón WWE sí desearía eliminar de su currículum. Precisamente, durante una entrevista reciente en «The West Sport» de West Australia dijo que hubiera preferido obviar aquella caída que sufrió en Hell in a Cell 2020, cuando disputó el título contra Randy Orton, y que le terminó pasando factura.

«Pasa a la siguiente etapa y la única persona que recuerda ciertas cosas eres tú y tu cuerpo, y tienes que ser estratégico. Nos caímos de esas caídas enormes. Me caí de la Hell in a Cell una vez contra Randy Orton en 2020 durante la pandemia. Solo teníamos las pantallas ahí. Nunca había sentido algo así en mi vida».

«Me caí y, con razón, pensé que me había roto la espalda y el cuello, y me mordí la lengua… Escupía sangre a diestro y siniestro. Si pudiera retractarme de aquello, porque en retrospectiva, no se repite mucho de ese año, lo cual es una lástima, porque ese era yo terminando mi historia en WrestleMania».