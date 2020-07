► Drew McIntyre cometió un error en Extreme Rules 2020

Retuvo el Campeonato WWE ante Dolph Ziggler en una lucha de mesas, sillas y escaleras. Pero Drew McIntyre cometió un error en The Horror Show at Extreme Rules. Eso mismo ha dicho él después del PPV en una entrevista que realizó entre bastidores una vez acabado el combate.

Incluso en un momento en que tendría que pensar en celebrar por todo lo alto después de haber retenido una vez más su título, en un enfrentamiento tan complicado, el luchador escocés busca errores para mejorar sus actuaciones.

El monarca se tomó unos minutos tras el encuentro para responder a las preguntas de Sarah Schreiber. Como él mismo explica, el error estuvo en dar la ventaja a su oponente de elegir la estipulación. Una estipulación que solo podía aplicar él, porque McIntyre no podía hacer uso de ella.

EXCLUSIVE: Following The Horror Show at @WWE #ExtremeRules, @DMcIntyreWWE is ready for the next challenger for the #WWEChampionship! pic.twitter.com/mWFBc6lJEk

— WWE Network (@WWENetwork) July 20, 2020