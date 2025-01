Drew McIntyre: «CM Punk tiene mucha suerte…»

Durante la Attitude Era, mientras buscaba el Campeonato WWE, Big Boss Man interrumpió el funeral del padre de Big Show secuestrando el ataúd con un coche fúnebre.

En otra historia, en torno al Campeonato Hardcore, Boss Man secuestró al perro de Al Snow, Pepper, y engañarlo haciéndole creer que lo devolvería, solo para revelar que lo había cocinado y servido como un «bistec con pimienta».

#OnThisDayInWWE 25 years ago on Sunday Night Heat:

The Big Boss Man threatens to do nasty things with his nightstick to Al Snow’s dog, Pepper, to turn him into a corndog

— On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) August 8, 2024