Drew McIntyre: «Lo que más me enoja de CM Punk…»

Camino a su revancha en Bash in Berlin en una lucha de correas, «The Scottish Warrior» Drew McIntyre califica al «Best in the World» CM Punk como una atracción y no como un luchador profesional cuando en The Masked Man Show le piden que diga algo bueno de él haciendo referencia a que a su oponente le pidieron lo mismo y este dijo que el oriundo de Escocia es el cuarto mejor luchador de su país natal por detrás de «Rowdy» Roddy Piper y The Highlanders.

Drew McIntyre sobre CM Punk

«En realidad puedo decir eso porque siempre digo la verdad y no soy un hipócrita, a diferencia de Punk. Su respuesta fue simplemente perezosa. ‘Es el cuarto mejor detrás de los Highlanders.’ Eso no es cierto, es simplemente perezoso. Una cosa buena sobre Punk; vende muchas camisetas. Eso es verdad. Es genial para el merchandising. Es un gran nombre. Lo que más me vuelve loco es que va por ahí disfrazándose, llamándose a sí mismo un luchador profesional. Eso en realidad me enoja, para ser honesto. Invoca nombres como Harley Race, Ric Flair, Ricky Steamboat. Punk se tomó nueve años de descanso. Se sentó en su trasero y no hizo nada mientras tipos como yo y el resto del roster de WWE trabajábamos como locos 52 semanas al año, sin tomar nuestra pelota e irnos a casa. Él dejó la compañía y se fue a sentarse en su trasero. A mí me despidieron. Me dijeron: ‘Oye, no eres lo suficientemente bueno en este momento. Lárgate.’ Mi respuesta no fue sentarme en mi sofá. Voy a seguir luchando y trabajar más duro que cualquier otro en el mundo, reinventarme, volver y alcanzar la cima de la montaña de WWE y demostrar que soy el mejor del mundo. Eso es lo que he hecho. Soy un luchador profesional todos los días. Él se fue. Ha estado viviendo del pipe bomb, viviendo de la rivalidad con Cena; es inteligente, maximizó eso y se convirtió en una gran estrella. La nostalgia es una cosa poderosa. Ha estado fuera todo este tiempo. Se ha creado una leyenda. Ya no es un luchador profesional. Es una atracción. No hay nada de malo en ser una atracción, necesitamos atracciones, pero no digas maldita sea que eres un luchador profesional si no lo eres. Yo soy un luchador profesional.»

