WrestleMania XL pasó de ser una de las mejores noches de Drew McIntyre en WWE a una de las peores. Había destronado a Seth Rollins para convertirse en el nuevo Campeón Mundial de Peso Pesado y finalmente ganar un título del mundo en el evento más grande con público presente, y además delante de los morros de CM Punk. Sin embargo, no pudo enfocarse en lo positivo y eligió lo negativo y se fue a burlarse del «Best in the World», quien lo atacó y lo dejó a merced de Damien Priest, que terminó la noche como el dueño del cinturón.

► La lesión de Drew McIntyre

Por si eso no fuera suficiente, «The Scottish Warrior» también se lesionó en ese episodio, como él mismo da a conocer en The Pat McAfee Show:

«¿Sabes qué pasó en Mania cuando [CM Punk] me atacó por la espalda y me barró las piernas? Me fracturó el codo. Me rompió los huesos. ¿Y sabes qué hice al día siguiente? Luché en un combate de cuatro esquinas, y habría ganado si no fuera por CM Punk. Desde entonces, he estado vendándome todas las semanas. Incluso hice una gira por Europa donde luché contra Jey Uso todas las noches. Mientras tanto, él está sentado en su sofá, cobrando su gran salario, pensando que puede besar el trasero corporativo y seguir cobrando esos cheques mientras yo estoy trabajando duro. ¿Quién es el malo aquí? ¿Quién es el delirante? ¿Quién es el hipócrita?» se preguntó el luchador.

Ya sabíamos que McIntyre estaba lesionado y que había ocurrido en WrestleMania pero hasta ahora él no se había pronunciado así. De hecho, también hemos sabido en SÚPER LUCHAS que va a estar un tiempo fuera de la programación recuperándose después de haber renovado su contrato con la WWE.

Se desconoce cuando va a volver pero lo hará para continuar su rivalidad con Punk, a quien recientemente le envió este mensaje:

«En 2011 hiciste mi vida (y la de muchos otros) un infierno. Puede que ahora sean unos cobardes y jueguen a las casitas contigo. Pero eso no me afecta, hermano. En 2024, serás mi perra».