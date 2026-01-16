Drew McIntyre celebra ser Campeón de WWE y los retadores ya están listos

La celebración del nuevo Campeón de WWE no duró mucho, pues fue interrumpida por dos hombres que lo tienen en la mira y que buscan quitarle el cetro.

Drew McIntyre abrió el show de Smackdown como nuevo Campeón Indisputable de WWE en medio de una entrada especial acompañada por gaiteros y fuegos artificiales.

El escocés posó con el campeonato ante una ovación sostenida del público, incluso bajando del ring para compartir el momento con los fans, quienes corearon su nombre durante varios minutos.

Ya con el micrófono en mano, McIntyre aseguró que había pasado años muy difíciles, pero que todos esos sacrificios desembocaron en ese momento. Recordó que es el único británico en la historia en portar el título máximo de la empresa y agradeció el apoyo recibido durante la gira europea… antes de cambiar radicalmente el tono. Drew reprochó a los aficionados no haberlo respaldado cuando fue despedido, ni cuando, según él, Roman Reigns, The Bloodline, CM Punk y hasta los árbitros lo perjudicaron.

► Drew McIntyre no da revancha a Cody Rhodes

El campeón fue tajante al afirmar que la única persona que siempre creyó en él fue él mismo, pidiendo al público que ahora coreara “Gracias, Drew”. También se refirió a Cody Rhodes, dejando claro que añadió una cláusula al combate de la semana pasada que impide cualquier revancha, sentenciando el final de la era de “The American Nightmare”.

► Randy Orton y Jacob Fatu lo tienen en la mira

La celebración se vio interrumpida por Randy Orton, quien dejó claro que no estaba allí para felicitarlo. “The Viper” advirtió que, cuando llegue su oportunidad, no dudará en castigarlo con un RKO. Sin embargo, antes de que el careo pudiera escalar, Jacob Fatu apareció de forma inesperada y se lanzó a golpes contra McIntyre, obligando al campeón a retirarse del ring.

► ¿Qué pasará ahora?

De esta manera, Drew McIntyre inicia su reinado en la cima de WWE, pero con amenazas inmediatas que dejan claro que su camino como Campeón Indiscutido no será sencillo.