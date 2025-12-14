Drew McIntyre arruina el choque entre Cody Rhodes y Oba Femi

El Campeón Indiscutido de WWE, Cody Rhodes, se presentó ante el monarca de NXT, Oba Femi, en un duelo donde ambos campeones buscaron mostrar por qué tiene cada uno sus cinturones; sin embargo, la rivalidad que Rhodes con Drew McIntyre terminaron por arruinar el combate.

Los primeros minutos estuvieron marcados por forcejeos y castigos de poder, con Femi imponiendo su fortaleza física mediante powerslams y backbreakers. Rhodes resistió el castigo y respondió con velocidad y precisión, manteniendo el equilibrio del combate y evitando que el campeón de NXT tomara una ventaja definitiva.

La intensidad aumentó conforme avanzó la lucha. Oba continuó castigando la espalda de Rhodes, pero el Campeón Indiscutido logró reaccionar con un Cody Cutter que estuvo muy cerca de darle la victoria. El combate se trasladó a ringside, donde ambos intercambiaron castigos cerca de la mesa de comentaristas antes de regresar al cuadrilátero.

Femi conectó un poderoso chokeslam que parecía definitivo, pero Rhodes volvió a sobrevivir, levantando a la afición. Justo cuando el duelo alcanzaba su punto más alto y se encaminaba a un cierre claro, el desenlace tomó un giro inesperado.

► Momentos clave

De manera sorpresiva, Drew McIntyre irrumpió en el ring para atacar a Cody Rhodes, provocando la descalificación y arruinando el combate. Oba Femi encaró al escocés por su intervención, lo empujó y permitió que Rhodes se cobrara revancha con un Cody Cutter, seguido de un chokeslam del campeón de NXT.

Con McIntyre tendido, Cody tomó ambos campeonatos, devolvió el Título de NXT a Femi y levantó su brazo en señal de respeto, sellando el segmento con un apretón de manos.

► ¿Qué pasará ahora?

La intervención de McIntyre deja en claro que la rivalidad con Cody no ha terminado. Sin embargo, los aficionados quedaron con las ganas de ver el desenlace de la lucha del Campeón de WWE contra Oba Femi.