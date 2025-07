Drew McIntyre arremete contra las celebridades en WWE

Drew McIntyre se unirá con Logan Paul para hacerle frente a Randy Orton y Jelly Roll, otra celebridad que pisará un ring de la WWE. El encuentro por equipos está pactado para SummerSlam el próximo 2 o 3 de agosto desde el MetLife Stadium.

► Drew McIntyre quiere volver a ser Campeón

Drew McIntyre tiene una misión y no permitirá que ningún extraño se interponga en su camino hacia la cima. Así, durante una aparición con Logan Paul en Impaulsive, el excampeón WWE no se contuvo al hablar de la presencia de Jelly Roll en su combate contra Randy Orton y su creciente frustración con la entrada de celebridades en la lucha libre.

«Está eligiendo subir al ring. Como dije en el Saturday Night’s Main Event cuando le di una patada en la cara: si subes a nuestro ring, te conviertes en un blanco. Quería la WWE, grande y brillante. La vio toda su vida. Es un gran fan y decidió entrar en nuestro mundo. Molestar a Logan. Ponerle las manos encima a Logan para empezar. Y luego me costó una maldita lucha contra Randy Orton. Estuve fuera cinco semanas. Regresé con una nueva mentalidad, un nuevo Drew.»

«No voy a involucrarme en todos estos problemas personales con los que he estado involucrado los últimos dos años, con gente como Punk y Priest. Eso no me va a dar ningún título. Quiero el maldito título de vuelta. Necesitaba esa victoria sobre Randy para encaminarme a vencer a Cena, la versión actual descuidada de Cena, y lo arruinó todo. Es un Jelly Roll. Se merecía una paliza.»

Logan Paul apoyó los comentarios de McIntyre y también se desahogó sobre la tendencia de las celebridades a aparecer en la WWE sin hacer mucho para ganárselo, mientras se decía a sí mismo que era más un atleta que una celebridad.

«Llegué como un atleta de toda la vida… Y personalmente, ahora que me dedico a esto, me parece un poco insultante que una celebridad piense que puede entrar en el negocio sin más, conseguir la sala verde, volar en avión, hacer una presentación de seis minutos en WrestleMania y arruinar nuestro evento principal, Travis Scott, que por cierto, ya pasó. Menudo pedazo de mierda. Así que, bueno, estoy un poco harto de los Outsiders, Mike es la solución. Y, sin faltarle al respeto a Jelly Roll fuera de la WWE, pero en la WWE, tengo toda la intención de faltarle al respeto mucho.»