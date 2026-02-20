Drew McIntyre arremete contra CM Punk y Roman Reigns

Durante el episodio de Raw tras el Royal Rumble, Roman Reigns eligió a CM Punk como su rival para WrestleMania 42 y ambos lanzaran indirectas contra Drew McIntyre, el Campeonato Indisputable WWE y SmackDown en general, aunque luego ambos centraron sus promos en el odio mutuo que se tenían.

► Drew McIntyre defiende a SmackDown

En declaraciones reciente a Busted Open Radio, Drew McIntyre dejó claro que los ataques personales hacia él no le molestaron, pero sí la falta de respeto hacia SmackDown y su campeonato, y llamó a todas las estrellas de la marca azul para que dieran lo máximo.

«Esa es la parte que más me llamó la atención. Me da igual, digan lo que quieran de mí. Puedo protegerme y cuidarme verbalmente. Ni siquiera fueron tan malos. Dijera lo que dijera uno, el otro me defendía».

«Fue lo del título y SmackDown, lo que lo hizo sentir un poco menos que cuando eran superestrellas tan grandes. Solo concéntrense en el título y en sí mismos».

«Salí e hice un discurso de Braveheart el viernes porque estaba realmente molesto. En lo que a mí respecta, ya pasó. Parece que ya pasó. Ellos están enfocados en lo suyo, nosotros en lo nuestro».

«Con suerte, el elenco de SmackDown lo vio y dijo: ‘Cada vez que esté en el ring, voy a darlo todo y demostrarles que pertenezco a este show, y que SmackDown es el mejor’. Recuerdo estar en el vestuario cuando Undertaker estaba al mando y se enojaba muchísimo al ver los números y que Raw nos estaba ganando en una gira. Salgan, bríndense el máximo, y si no lo hacen, los echaré a patadas.»

«Soy muy discreto ahí atrás, les daré consejos cuando me los pidan, pero si están arruinando el show, apareceré de repente frente a ustedes como por arte de magia y los echaré a patadas«.