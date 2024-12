Drew McIntyre aprovechó su tiempo fuera del ring

Drew McIntyre hizo su primera aparición en la WWE desde que perdió ante CM Punk en Bad Blood hace dos semanas cuando atacó a Jey Uso y Sami Zayn durante la transmisión de Monday Night Raw, reiniciando así su cruzada para acabar con todos los aliados de la versión original de The Bloodline, y continuando la misma en el último SmackDown cuando atacó a Jimmy Uso con una Claymore.

► Drew McIntyre lamentó la muerte de su madre

Durante una entrevista reciente con «Busted Open Radio», Drew McIntyre reveló que durante su tiempo fuera de las pantallas regresó a su país natal, Escocia, donde lamentó la muerte de su madre. Sin embargo, estar con su familia también le hizo darse cuenta de cuánto tiempo ha pasado fuera de casa y los sacrificios que ha tenido que hacer para poder triunfar en la industria.

«Siempre le he dado a esta industria, probablemente demasiado, y nunca siento que haya recibido demasiado a cambio y estaría en la luna si sintiera que la gente está siguiendo mi ejemplo y que va a ser bueno para la industria en el futuro… después de Hell in a Cell, volví a casa, un familiar cercano murió. No me importan las grapas en mi cabeza, toda esa mierda como si pudiera superar las lesiones».

«Me fui a casa por un par de semanas [cuando falleció su madre]. Volví directamente al trabajo. Nunca me ocupé realmente de eso… He dado y dado y dado y dado a esta industria y he tomado y tomado y tomado de mi verdadera familia».