Drew McIntyre alienta a fanático con cáncer cerebral

Drew McIntyre es una de las estrellas más importantes del elenco actual de la WWE, y uno de los principales rudos. Sin embargo, cuando está fuera del ring, también es una gran persona y muchos fanáticos valoran aquello.

► Drew McIntyre deja de ser rudo por un momento

El 26 de octubre, el usuario de Twitter @Jordan_WATP reveló su diagnóstico de cáncer cerebral tras una reciente hospitalización. Explicó que el tratamiento comenzaría pronto, con el objetivo de mantener la calidad de vida, cerrando su publicación con fe y determinación.

«No soy de los que se ponen demasiado personales, pero pensé que un tuit sería más fácil que escribir a todos con quienes hablo aquí. Es difícil encontrar las palabras ‘correctas’ para expresarlo, pero el 15 de octubre, tras una hospitalización, me diagnosticaron cáncer cerebral terminal«.

“Ojalá siga llenando sus feeds con tonterías durante muchos años, pero ya veremos cómo va. Mantendré la fe y no me rendiré 💪 ‘Todo lo puedo en Cristo que me fortalece’ – Filipenses 4:13 ✝️❤️”

Drew McIntyre se tomó un descanso del ring para mostrar su apoyo al fanático que está librando la batalla más importante de su vida. El luchador vio el mensaje y le respondió por la misma vía dándoles ánimos, citando una de las frases más memorables de Rocky Balboa.

“Recuerden, no se trata de qué tan fuerte golpeen, sino de qué tan fuerte pueden ser golpeados y seguir adelante. Cuánto pueden aguantar y seguir adelante”.

“Sigue luchando y avanzando, amigo, te quiero aquí para cuando los Rangers vuelvan a la cima (aunque tenga que dirigirlos yo mismo)”.