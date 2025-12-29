Drew McIntyre tuvo su primer gran momento en su carrera en el 2020, cuando ganó el Royal Rumble de ese año, y posteriormente conseguiría su primer Campeonato WWE tras derrotar a Brock Lesnar en WrestleMania 36; sin embargo, el camino hacia la cima se vio afectado por la pandemia del COVID, y el mayor logro que había conseguido en ese entonces no fue como él hubiera esperado, ya que le tocó festejar sin la presencia y el apoyo del público.

► Drew McIntyre estaba preocupado en Royal Rumble 2020

Muchos fans de Drew McIntyre consideran al «Psicópata Escocés» una estrella infravalorada y a menudo olvidada de la era actual de la WWE, y ven su victoria en WrestleMania 36 como un momento clave de su carrera, aunque no lo pudo disfrutar con los fanáticos.

El propio luchador hizo una retrospectiva de aquella época durante una aparición reciente en «The Rich Eisen Show», mencionando que su victoria en el Royal Rumble 2020 fue agridulce debido al fallecimiento de Kobe Bryan y al regreso de Edge, porque pensaba que el público no lo iba a apoyar aún siendo el principal técnico de la compañía en ese entonces.

«Obviamente no es como lo imaginaba de niño. Incluso el Royal Rumble, de nuevo, fue un día tan agridulce, ¿sabes? El fallecimiento de Kobe Bryant, su hija, el piloto y todos los que fallecieron… Todos detrás del escenario estaban deprimidos, pero nosotros pensábamos: ‘¡Vamos! La gente del público va a estar deprimida, como ahora mismo, la gente que mira está deprimida, ¡vamos a animarlos de nuevo!'»

«Yo era un técnico, un técnico natural, un buen tipo, la gente me apoyaba muchísimo en ese momento, pero era el maldito Edge (quien regresaba). Estuvo fuera nueve años».